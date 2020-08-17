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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Волеренга
Старт - Волеренга: обзор матча 17 августа 2020
Старт
17.08.2020, понедельник, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 1
Завершен
Волеренга
23'
E. Schulze
90+4'
E. Schulze
75'
B. Stokke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Волеренга
ГОЛ! 2:1!
E. Schulze
Пас отдал
E. Børufsen
90'
+4
87'
Желтая карточка
И. Насберг
Замена
Э. Сегберг
️️️️
J. Jørgensen
78'
Замена
H. Robstad
️️️️
К. Кабран
78'
75'
ГОЛ! 1:1!
B. Stokke
Пас отдал
Б. Финне
Замена
С. Скалевик
️️️️
K. Skaanes
70'
69'
Замена
Б. Финне
️️️️
О. Сахрауи
Замена
E. Børufsen
️️️️
М. Угланд
62'
Замена
I. Twum
️️️️
E. Marković
62'
60'
Замена
B. Stokke
️️️️
М. Леквен
Пенальти не реализован!
E. Schulze
48'
Желтая карточка
К. Кабран
45'
38'
Желтая карточка
J. Nation
Желтая карточка
М. Угланд
36'
ГОЛ! 1:0!
E. Schulze
Пас отдал
К. Кабран
23'
Желтая карточка
V. Bergan
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
18
Микаэль Угланд
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
4
Vegard Bergan
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
32
Johannes Eftevaag
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
2-1-1-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
32
Вихне
18
Угланд
11
Кабран
6
19
11
15
1
2-5-1-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
9
Йенсен
7
Майре
9
Шала
15
Доннум
6
Леквен
11
Сахрауи
27
4
19
15
Скалевик
15
Скалевик
19
11
Кабран
15
15
11
Кабран
18
Угланд
14
14
18
Угланд
6
23
Сегберг
23
Сегберг
6
15
18
18
15
11
Сахрауи
11
Финне
11
Финне
11
Сахрауи
6
Леквен
20
20
6
Леквен
Остались в запасе
Старт
Волеренга
32
Johannes Eftevaag
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
33
Амин Нури
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
32
Johannes Eftevaag
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Остались в запасе
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
33
Амин Нури
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Старт - Волеренга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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Сор Арена
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Старт
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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