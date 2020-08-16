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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Буде-Глимт
Сандефьорд - Буде-Глимт: обзор матча 16 августа 2020
Сандефьорд
16.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
49'
С. Гуссиас
16'
В. Бонифаци
78'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Буде-Глимт
87'
Желтая карточка
В. Бонифаци
87'
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
L. Markmanrud
️️️️
Э. Бренден
85'
Желтая карточка
В. Куртович
78'
78'
ГОЛ! 1:2!
У. Салтнес
Пас отдал
О. Сольбаккен
Замена
G. Gibson
️️️️
Б. Вембангомо
73'
71'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
С. Фет
Желтая карточка
М. Валес
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Гуссиас
49'
Желтая карточка
R.
40'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
У. Салтнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
1-1-2-1-5
5
Вембангомо
19
Куртович
15
Бренден
3
Валес
99
Хансен
2
10
6
3
1
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
11
Зинкернагель
10
Хеуге
22
Бонифаци
15
Бренден
3
3
15
Бренден
5
Вембангомо
25
25
5
Вембангомо
19
Фет
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
19
Фет
11
Зинкернагель
22
22
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Сандефьорд
Буде-Глимт
7
Marcos Celorrio
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
45
Маркус Андерсен
ВР
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
7
Marcos Celorrio
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
Остались в запасе
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
45
Маркус Андерсен
ВР
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Сандефьорд - Буде-Глимт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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