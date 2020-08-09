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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сандефьорд
Стремсгодсет - Сандефьорд: обзор матча 09 августа 2020
Стремсгодсет
09.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
3 : 4
Завершен
Сандефьорд
18'
Й. Хове
52'
Л. Салвесен
54'
М. Майгаард (П)
6'
R.
45+1'
С. Гуссиас
63'
С. Гуссиас (П)
90+4'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Сандефьорд
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
К. Хансен
90'
+3
Вторая желтая
M. Kreuzriegler
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
Й. Хове
89'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
K. Tokstad
79'
77'
Замена
G. Gibson
️️️️
С. Гуссиас
Пенальти не реализован!
М. Майгаард
67'
64'
Замена
К. Хансен
️️️️
E. Palsson
Желтая карточка
N. Gunnarsson
63'
63'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Гуссиас
54'
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Майгаард
54'
ГОЛ! 2:2!
Л. Салвесен
52'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Гуссиас
Желтая карточка
Л. Салвесен
28'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хове
Пас отдал
Д. Ипалибо
18'
16'
Желтая карточка
В. Куртович
6'
ГОЛ! 0:1!
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сандефьорд
19
Вильям Куртович
ОП
3
Марк Валес
ЦП
10
Rufo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
3-1-1-5
16
Михра
3
Ханссен
26
Вильсвик
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
20
Майгаард
11
15
Салвесен
14
Мава
23
1-1-5
19
Куртович
3
Валес
3
1
7
3
4
8
Хове
9
9
8
Хове
11
18
Стеневик
18
Стеневик
11
6
99
Хансен
99
Хансен
6
28
Гуссиас
25
25
28
Гуссиас
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сандефьорд
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
22
Herman Solberg Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стремсгодсет - Сандефьорд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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Стремсгодсет
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
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2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
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2
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8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
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15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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