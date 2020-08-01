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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Мольде
Сандефьорд - Мольде: обзор матча 01 августа 2020
Сандефьорд
01.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
2 : 1
Завершен
Мольде
18'
R.
90+2'
М. Валес (П)
14'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Мольде
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Валес
90'
+2
Желтая карточка
L. Grorud
85'
82'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
О. Брюнхильдсен
75'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Хестад
75'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Л. Джеймс
Желтая карточка
Э. Бренден
74'
66'
Желтая карточка
Л. Джеймс
66'
Желтая карточка
Ш. Синюан
Желтая карточка
М. Валес
57'
Замена
Э. Бренден
️️️️
E. Palsson
47'
44'
Замена
Ш. Синюан
️️️️
Т. Кристенсен
41'
Вторая желтая
Ф. Сьелстад
29'
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
Желтая карточка
E. Palsson
27'
ГОЛ! 1:1!
R.
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
К. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
19
Вильям Куртович
ОП
3
Марк Валес
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
1-1-5
19
Куртович
3
Валес
31
10
7
6
3
3-2-2-2-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьорнбак
28
Хауген
23
Сьелстад
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
28
Гуссиас
28
Гуссиас
6
15
Бренден
15
Бренден
6
10
Кристенсен
18
Синюан
18
Синюан
10
Кристенсен
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
15
Кнутсон
15
Кнутсон
5
Хестад
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
Остались в запасе
Сандефьорд
Мольде
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Остались в запасе
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Сандефьорд - Мольде
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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