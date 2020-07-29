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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Бранн
Стремсгодсет - Бранн: обзор матча 29 июля 2020
Стремсгодсет
29.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 1
Завершен
Бранн
8'
Т. Тенисте (АГ)
54'
М. Мава
90+3'
M. Molvadgaard
72'
Ж. Коомсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Бранн
ГОЛ! 3:1!
M. Molvadgaard
Пас отдал
Л. Салвесен
90'
+3
88'
Замена
М. Менерт
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
Х. Стеневик
76'
72'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Коомсон
Пас отдал
Р. Тэйлор
67'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Д. Бамба
56'
Замена
J. Tveita
️️️️
Т. Тенисте
ГОЛ! 2:0!
М. Мава
Пас отдал
Л. Салвесен
54'
46'
Замена
П. Странд
️️️️
D. Alexander Pedersen
46'
Замена
C. Rismark
️️️️
В. Форрен
Замена
K. Tokstad
️️️️
Д. Ипалибо
46'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Тенисте
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Мозес Мава
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Бранн
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
56
Mustapha Fofana
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
77
Маркус Менерт
ПВ
4
Christian Rismark
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
3-1-1-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
3
Ханссен
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
18
Стеневик
14
Мава
15
Салвесен
20
Майгаард
23
4-3-1-3
4
Форрен
24
Кристиансен
2
Тенисте
24
Кольскоген
10
Бармен
7
Хауген
21
Тэйлор
7
Коомсон
23
1
99
Бамба
18
Ипалибо
11
11
18
Ипалибо
18
Стеневик
9
9
18
Стеневик
4
Форрен
4
4
4
Форрен
2
Тенисте
15
15
2
Тенисте
23
24
Странд
24
Странд
23
99
Бамба
20
Хустад
20
Хустад
99
Бамба
21
Тэйлор
77
Менерт
77
Менерт
21
Тэйлор
Остались в запасе
Стремсгодсет
Бранн
56
Mustapha Fofana
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
56
Mustapha Fofana
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Стремсгодсет - Бранн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Бранн
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Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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