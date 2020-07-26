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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сарпсборг 08
Викинг - Сарпсборг 08: обзор матча 26 июля 2020
Викинг
26.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
3'
К. Лекберг
36'
А. Нильсен Перейра
46'
А. Нильсен Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Сарпсборг 08
83'
Желтая карточка
А. Якобсен
82'
Замена
S. Bojang
️️️️
Д. Линдсет
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
66'
ГОЛ! 3:0!
А. Нильсен Перейра
Пас отдал
В. Веватне
46'
46'
Замена
С. Ярль
️️️️
И. Кулибали
46'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Й. Солтведт
46'
Замена
M. Abdellaoue
️️️️
М. Офкир
44'
Желтая карточка
И. Кулибали
ГОЛ! 2:0!
А. Нильсен Перейра
36'
Пенальти не реализован!
В. Бериша
35'
23'
Желтая карточка
Б. Утвик
ГОЛ! 1:0!
К. Лекберг
Пас отдал
А. Нильсен Перейра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Остбю
19
Перейра
3
Веватне
5
Хеггхейм
16
Лекберг
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
14
Бериша
8
9
2-4-1-4
3
Наэсс
4
Утвик
48
Кулибали
10
Линдсет
6
Салетрос
17
Солтведт
11
Офкир
5
16
14
Ларсен
91
14
Бериша
10
10
14
Бериша
10
Линдсет
2
2
10
Линдсет
17
Солтведт
25
Якобсен
25
Якобсен
17
Солтведт
48
Кулибали
55
Ярль
55
Ярль
48
Кулибали
11
Офкир
21
21
11
Офкир
Остались в запасе
Викинг
Сарпсборг 08
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Остались в запасе
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Викинг - Сарпсборг 08
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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