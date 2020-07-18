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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Викинг
Хаугесунд - Викинг: обзор матча 18 июля 2020
Хаугесунд
18.07.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
0 : 2
Завершен
Викинг
30'
И. Ибрахимай
81'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Викинг
84'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
J. Furdal
84'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
З. Битики
81'
ГОЛ! 0:2!
З. Битики
Пас отдал
J. Furdal
Замена
М. Санде
️️️️
Б. Лейте
62'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Н. Сандберг
46'
Желтая карточка
Б. Лейте
44'
42'
Желтая карточка
И. Ибрахимай
Желтая карточка
Т. Педерсен
34'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Ибрахимай
Пас отдал
В. Бериша
Желтая карточка
Н. Сандберг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Хаугесунд
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
4-1-2-4
23
Столас
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
16
Лейте
99
Вельде
23
Сандберг
9
Каллман
7
12
12
3-2-1-1-3
1
Остбю
5
Хеггхейм
3
Веватне
19
Перейра
16
Лекберг
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
14
Бериша
8
9
16
Лейте
27
Санде
27
Санде
16
Лейте
23
Сандберг
38
38
23
Сандберг
11
Битики
23
Викстоль
23
Викстоль
11
Битики
8
10
10
8
Остались в запасе
Хаугесунд
Викинг
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Остались в запасе
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Хаугесунд - Викинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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