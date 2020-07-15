Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Кристиансунд
Буде-Глимт - Кристиансунд: обзор матча 15 июля 2020
Буде-Глимт
15.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кристиансунд
58'
П. Берг
82'
М. Лоде
35'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Кристиансунд
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
K. Junker
90'
+1
84'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
A. Askar
83'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
О. Скарсем
ГОЛ! 2:1!
М. Лоде
Пас отдал
М. Хейбротен
82'
74'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
71'
ГОЛ! 1:1!
П. Берг
Пас отдал
М. Хейбротен
58'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
С. Тунекти
58'
Желтая карточка
S. Skytte
55'
Замена
S. Skytte
️️️️
С. Фет
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
E. Sivertsen
19'
Желтая карточка
А. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Смитс
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
11
Зинкернагель
17
Тунекти
77
4-4-1-1
30
19
5
5
Сермо
15
28
Диоп
6
90
Пеллегрино
77
Скарсем
13
Бай
77
77
22
22
77
17
Тунекти
22
Бонифаци
22
Бонифаци
17
Тунекти
19
Фет
2
2
19
Фет
77
Скарсем
29
Мумбанья
29
Мумбанья
77
Скарсем
28
Психе
28
Психе
77
10
Каллудра
10
Каллудра
77
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
Остались в запасе
Буде-Глимт
Кристиансунд
12
Никита Хайкин
ВР
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Буде-Глимт - Кристиансунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Аспмюра
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Кристиансунд
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:51
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:51
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+