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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Викинг
Мольде - Викинг: обзор матча 15 июля 2020
Мольде
15.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
5 : 0
Завершен
Викинг
5'
Л. Джеймс (П)
13'
Э. Хуссэйн
64'
Л. Джеймс
77'
Г. Уинго
80'
Э. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Викинг
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Л. Джеймс
85'
84'
Пенальти не реализован!
T. HÃ¸iland
ГОЛ! 5:0!
Э. Андерсен
80'
ГОЛ! 4:0!
Г. Уинго
77'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Э. Кнутсон
74'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Эйкрем
73'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
М. Бьорнбак
73'
ГОЛ! 3:0!
Л. Джеймс
Пас отдал
Э. Хестад
64'
61'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
Замена
Э. Хестад
️️️️
Т. Кристенсен
61'
42'
Желтая карточка
В. Веватне
ГОЛ! 2:0!
Э. Хуссэйн
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Джеймс
5'
4'
Желтая карточка
А. Остбю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Викинг
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Линде
25
Китолано
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
2
Уинго
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
15
Кнутсон
90
Джеймс
4-1-1-4
1
Остбю
19
Перейра
5
Хеггхейм
3
Веватне
23
Викстоль
8
Белл
11
Битики
14
Бериша
8
9
5
10
Кристенсен
5
Хестад
5
Хестад
10
Кристенсен
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
15
Бьорнбак
23
Сьелстад
23
Сьелстад
15
Бьорнбак
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
15
Кнутсон
23
Андерсен
23
Андерсен
15
Кнутсон
14
Бериша
10
10
14
Бериша
Остались в запасе
Мольде
Викинг
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Мольде - Викинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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