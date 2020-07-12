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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Старт
Сарпсборг 08 - Старт: обзор матча 12 июля 2020
Сарпсборг 08
12.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 0
Завершен
Старт
8'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Старт
Замена
С. Ярль
️️️️
И. Кулибали
78'
Замена
M. Abdellaoue
️️️️
Й. Ларсен
78'
Желтая карточка
Й. Ларсен
77'
77'
Замена
E. Marković
️️️️
K. Skaanes
Замена
Й. Солтведт
️️️️
М. Офкир
70'
63'
Замена
E. Børufsen
️️️️
H. Robstad
63'
Замена
M. Ramsland
️️️️
M. Bringaker
Желтая карточка
И. Кулибали
45'
41'
Желтая карточка
E. Schulze
Желтая карточка
J. Thomassen
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Линдсет
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
32
Афиз Арему
ОП
11
Кевин Кабран
АП
19
Kasper Skaanes
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Александер Якобсен
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
Старт
18
Микаэль Угланд
ЦП
18
Martin Ramsland
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
2-3-1-5
4
Утвик
3
Наэсс
10
Линдсет
48
Кулибали
6
Салетрос
11
Офкир
91
14
Ларсен
16
5
7
2-2-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
32
Арему
11
Кабран
1
11
20
15
4
48
Кулибали
55
Ярль
55
Ярль
48
Кулибали
11
Офкир
17
Солтведт
17
Солтведт
11
Офкир
14
Ларсен
21
21
14
Ларсен
20
18
18
20
15
14
14
15
19
15
15
19
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Старт
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Amund Wichne
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Сарпсборг 08 - Старт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Старт
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
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