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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Мольде
Кристиансунд - Мольде: обзор матча 02 июля 2020
Кристиансунд
02.07.2020, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 2
Завершен
Мольде
53'
А. Пеллегрино
90+4'
A. Hopmark (П)
64'
Э. Хуссэйн
73'
D. Peter Ulvestad (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Мольде
ГОЛ с пенальти! 2:2!
A. Hopmark
90'
+4
85'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
М. Эйкрем
Замена
E. Sivertsen
️️️️
К. Асбак
82'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
А. Пеллегрино
79'
Замена
Б. Бай
️️️️
С. Серли
75'
Замена
A. Askar
️️️️
Л. Каллудра
75'
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
D. Peter Ulvestad
73'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Й. Китолано
70'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Э. Кнутсон
69'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Хуссэйн
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
М. Бьорнбак
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
D. Peter Ulvestad
53'
Желтая карточка
D. Peter Ulvestad
31'
30'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
4-4-2
30
5
Сермо
5
3
Асбак
19
10
Каллудра
90
Пеллегрино
10
Серли
6
15
Кастрати
23
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
25
Китолано
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
15
Кнутсон
90
Джеймс
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
29
Мумбанья
90
Пеллегрино
10
Каллудра
77
77
10
Каллудра
10
Серли
13
Бай
13
Бай
10
Серли
3
Асбак
15
15
3
Асбак
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
23
Эйкрем
23
Андерсен
23
Андерсен
23
Эйкрем
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
8
Хуссэйн
25
Китолано
2
Уинго
2
Уинго
25
Китолано
Остались в запасе
Кристиансунд
Мольде
24
Eirik Johansen
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Кристоф Психе
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Кристоф Психе
ЦЗ
Остались в запасе
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Кристиансунд - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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