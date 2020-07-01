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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Старт
Хаугесунд - Старт: обзор матча 01 июля 2020
Хаугесунд
01.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 0
Завершен
Старт
90+2'
Й. Даланд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Старт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Даланд
90'
+2
Замена
А. Столас
️️️️
Н. Сандберг
90'
+1
88'
Замена
A. Hadzic
️️️️
J. Jørgensen
88'
Замена
E. Marković
️️️️
С. Скалевик
70'
Замена
K. Skaanes
️️️️
M. Bringaker
Замена
М. Санде
️️️️
Б. Каллман
68'
66'
Замена
H. Robstad
️️️️
Э. Сегберг
59'
Желтая карточка
Э. Вихне
Желтая карточка
Б. Каллман
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
11
Кевин Кабран
АП
1
Jonas Deumeland
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Старт
18
Микаэль Угланд
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
3-1-2-5
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
18
Кригард
99
Вельде
23
Сандберг
6
12
38
9
Каллман
12
2-2-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
32
Вихне
23
Сегберг
11
Кабран
15
Скалевик
4
6
20
11
23
Сандберг
23
Столас
23
Столас
23
Сандберг
9
Каллман
27
Санде
27
Санде
9
Каллман
23
Сегберг
15
15
23
Сегберг
6
30
30
6
15
Скалевик
15
15
15
Скалевик
20
19
19
20
Остались в запасе
Хаугесунд
Старт
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Amund Wichne
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Хаугесунд - Старт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Старт
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
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Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
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2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
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