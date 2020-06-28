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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Хаугесунд
Сандефьорд - Хаугесунд: обзор матча 28 июня 2020
Сандефьорд
28.06.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
0 : 1
Завершен
Хаугесунд
15'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Хаугесунд
90'
Замена
Ф. Кнудсен
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
Замена
G. Gibson
️️️️
С. Гуссиас
82'
Замена
М. Валес
️️️️
Z. Eduardo
81'
Желтая карточка
R.
71'
68'
Замена
М. Санде
️️️️
Б. Каллман
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Вельде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
1-1-1-5
19
Куртович
15
Бренден
99
Хансен
5
1
7
2
3
3-1-2-5
23
Педерсен
16
Хансен
3
Деслер
16
Лейте
23
Сандберг
99
Вельде
12
38
9
Каллман
6
12
28
Гуссиас
25
25
28
Гуссиас
8
3
Валес
3
Валес
8
38
3
Кнудсен
3
Кнудсен
38
9
Каллман
27
Санде
27
Санде
9
Каллман
Остались в запасе
Сандефьорд
Хаугесунд
10
Rufo
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
32
Frank Stople
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
10
Rufo
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
32
Frank Stople
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сандефьорд - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Сандефьорд
Хаугесунд
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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2019.02.11 00:13
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Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
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