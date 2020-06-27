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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Викинг
Волеренга - Викинг: обзор матча 27 июня 2020
Волеренга
27.06.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 1
Завершен
Викинг
18'
M. VilhjÃ¡lmsson
86'
Д. Вега
72'
И. Ибрахимай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Викинг
ГОЛ! 2:1!
Д. Вега
Пас отдал
С. Адекугбе
86'
80'
Замена
J. De Souza
️️️️
E. Ãstensen
Замена
Б. Финне
️️️️
О. Сахрауи
77'
Замена
B. Stokke
️️️️
Ф. Йенсен
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
И. Ибрахимай
Пас отдал
В. Бериша
Замена
Д. Вега
️️️️
А. Доннум
67'
Замена
J. BjÃ¸rdal
️️️️
И. Насберг
67'
63'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
63'
Замена
З. Битики
️️️️
К. Лекберг
Пенальти не реализован!
M. VilhjÃ¡lmsson
61'
58'
Замена
J. Furdal
️️️️
Х. Танген
Желтая карточка
И. Насберг
56'
48'
Желтая карточка
E. Ãstensen
Замена
Ф. Майре
️️️️
Х. Шала
46'
Желтая карточка
Х. Шала
24'
ГОЛ! 1:0!
M. VilhjÃ¡lmsson
Пас отдал
Х. Шала
18'
17'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
16
Even Ãstensen
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Викинг
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
9
Йенсен
9
Шала
15
Доннум
6
Леквен
11
Сахрауи
27
4
2-2-1-1-5
3
Веватне
23
Викстоль
8
Белл
16
Лекберг
29
Ибрахимай
27
Танген
16
14
Бериша
1
9
6
37
Насберг
3
3
37
Насберг
15
Доннум
15
Вега
15
Вега
15
Доннум
9
Шала
7
Майре
7
Майре
9
Шала
11
Сахрауи
11
Финне
11
Финне
11
Сахрауи
9
Йенсен
20
20
9
Йенсен
23
Викстоль
19
Перейра
19
Перейра
23
Викстоль
16
Лекберг
11
Битики
11
Битики
16
Лекберг
27
Танген
8
8
27
Танген
16
26
26
16
Остались в запасе
Волеренга
Викинг
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
Остались в запасе
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Волеренга - Викинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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