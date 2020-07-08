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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Спарта
Славия - Спарта: обзор матча 08 июля 2020
Славия
08.07.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Спарта
90'
+5
Замена
C. Nhamoinesu
️️️️
Л. Крейчи
Замена
П. Олаинка
️️️️
П. Шевчик
90'
+1
90'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
Б. Докал
Замена
О. Дорли
️️️️
Н. Станчу
87'
Замена
А. Юсуф
️️️️
С. Тецл
87'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Л. Масопуст
86'
Желтая карточка
Л. Масопуст
78'
70'
Замена
М. Фридек
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
67'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Желтая карточка
Н. Станчу
67'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Голеш
62'
46'
Желтая карточка
Л. Козак
46'
Замена
Л. Козак
️️️️
Б. Тетти
29'
Желтая карточка
Б. Докал
Желтая карточка
Я. Боржил
27'
27'
Желтая карточка
Л. Штетина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Колар
3
Голеш
17
4
Зима
26
Боржил
34
Цоуфал
23
Шевчик
10
Станчу
8
Масопуст
17
Провод
11
Тецл
4-3-3
29
Хеча
61
Сачек
17
Ганцко
23
Ганоушек
2
Штетина
7
Крейчи
8
Канга
9
Докал
30
Тетти
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
10
Станчу
19
Дорли
19
Дорли
10
Станчу
23
Шевчик
99
Олаинка
99
Олаинка
23
Шевчик
8
Масопуст
18
18
8
Масопуст
3
Голеш
12
Траоре
12
Траоре
3
Голеш
11
Тецл
9
Юсуф
9
Юсуф
11
Тецл
7
Крейчи
26
26
7
Крейчи
9
Докал
32
Виндхейм
32
Виндхейм
9
Докал
10
Моберг-Карлссон
17
Фридек
17
Фридек
10
Моберг-Карлссон
30
Тетти
18
Козак
18
Козак
30
Тетти
Остались в запасе
Славия
Спарта
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Флориан Ницэ
ВР
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Славия - Спарта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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