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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Спарта
Виктория - Спарта: обзор матча 28 июня 2020
Виктория
28.06.2020, воскресенье, 17:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
0
T. Horava
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
8
David Limberský
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
6
Ivan Diaz
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
3-4-4
24
Гавел
2
Гейда
14
Брабец
19
Коваржик
47
Чермак
0
23
Калвах
9
17
Михалик
11
Каямба
16
3-4-3
1
Ницэ
23
Ганоушек
26
32
Виндхейм
9
Докал
10
Травник
40
9
Карабец
10
Гложек
17
Дрчал
30
Тетти
Остались в запасе
Виктория
Спарта
36
Индржих Станек
ВР
8
David Limberský
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
6
Ivan Diaz
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
8
David Limberský
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
6
Ivan Diaz
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Виктория - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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