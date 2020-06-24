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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Виктория
Славия - Виктория: обзор матча 24 июня 2020
Славия
24.06.2020, среда, 21:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
69'
П. Шевчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Виктория
90'
+4
Желтая карточка
T. Horava
88'
Замена
Р. Хубник
️️️️
D. Limberský
Замена
M. Frydrych
️️️️
Н. Станчу
88'
Замена
О. Дорли
️️️️
Л. Масопуст
87'
Замена
Л. Такакш
️️️️
И. Траоре
86'
Замена
П. Муса
️️️️
С. Тецл
75'
75'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Р. Ржезник
75'
Замена
T. Horava
️️️️
П. Буха
ГОЛ! 1:0!
П. Шевчик
Пас отдал
Л. Масопуст
69'
63'
Замена
О. Михалик
️️️️
Я. Копиц
46'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
31'
Желтая карточка
Л. Калвах
18'
Желтая карточка
Т. Хоры
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
P. Hellebrand
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
4-4-1-1
1
Колар
26
Боржил
4
Зима
15
Кудела
34
Цоуфал
23
Шевчик
12
Траоре
10
Станчу
8
Масопуст
17
Провод
11
Тецл
3-2-4-2
14
Брабец
8
24
Гавел
14
Ржезник
2
Гейда
23
Калвах
47
Чермак
10
Копиц
20
Буха
25
Хоры
16
8
Масопуст
19
Дорли
19
Дорли
8
Масопуст
10
Станчу
17
17
10
Станчу
12
Траоре
22
Такакш
22
Такакш
12
Траоре
11
Тецл
9
Муса
9
Муса
11
Тецл
8
4
Хубник
4
Хубник
8
20
Буха
0
0
20
Буха
14
Ржезник
19
Коваржик
19
Коваржик
14
Ржезник
10
Копиц
17
Михалик
17
Михалик
10
Копиц
25
Хоры
9
9
25
Хоры
Остались в запасе
Славия
Виктория
31
Пржемисл Коварж
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Славия - Виктория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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