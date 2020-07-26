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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Брондбю
Орхус - Брондбю: обзор матча 26 июля 2020
Орхус
26.07.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
4-3-4
4
Дикс
5
Тингагер
5
Хойер
20
Хауснер
22
6
Поульсен
10
Блуме
23
Торстейнссон
9
Анкерсен
9
Мортенсен
1
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
5
Юнг
24
Ростед
14
Менса
32
Френдруп
20
Слимане
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
Остались в запасе
Орхус
Брондбю
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Орхус - Брондбю
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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