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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Нордшелланд
Копенгаген - Нордшелланд: обзор матча 26 июля 2020
Копенгаген
26.07.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Нордшелланд
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
40
Rasmus From
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
4-3-1-2
1
Юнссон
19
Бенгтссон
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
2
Варела
6
Томсен
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
29
Кауфманн
19
Винд
4-4-1-1
1
Виндаль
4
Хансен
5
17
Тюхосен
3
Фрезе
42
Чуквуани
33
Кристенсен
10
Ригор
8
Андерсен
14
Дамсгор
11
Садик
Остались в запасе
Копенгаген
Нордшелланд
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
40
Rasmus From
ЦФ
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
40
Rasmus From
ЦФ
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Копенгаген - Нордшелланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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