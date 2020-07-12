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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Ольборг
Нордшелланд - Ольборг: обзор матча 12 июля 2020
Нордшелланд
12.07.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ольборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Ольборг
87'
Желтая карточка
P. Olsen
81'
Желтая карточка
М. Кристенсен
79'
Замена
P. Kristensen
️️️️
К. Паллесен
Замена
М. Фрезе
️️️️
М. Диоманде
76'
68'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
R. Kakeeto
65'
Замена
O. Klitten
️️️️
Ф. Берстинг
65'
Замена
К. Куск
️️️️
Т. ван Верт
Замена
А. Франсис
️️️️
И. Атанга
61'
Желтая карточка
И. Атанга
47'
Замена
И. Садик
️️️️
J. Juhl Rothmann
46'
Желтая карточка
И. Месик
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ольборг
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
3-4-1-2
1
Виндаль
4
Хансен
5
18
Месик
23
33
Кристенсен
10
Диоманде
10
Ригор
14
Дамсгор
29
20
Атанга
3-2-4-2
2
Росс
2
Паллесен
3
Нильсен
5
5
Теланнер
10
Берстинг
33
23
8
Фоссум
35
Ринне
9
ван Верт
10
Диоманде
3
Фрезе
3
Фрезе
10
Диоманде
Вилладсен
8
Андерсен
8
Андерсен
Вилладсен
20
Атанга
17
Франсис
17
Франсис
20
Атанга
3
3
29
11
Садик
11
Садик
29
2
Паллесен
0
0
2
Паллесен
23
26
Кристенсен
26
Кристенсен
23
10
Берстинг
0
0
10
Берстинг
9
ван Верт
7
Куск
7
Куск
9
ван Верт
Остались в запасе
Нордшелланд
Ольборг
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
1
Николай Ларсен
ВР
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
1
Николай Ларсен
ВР
Остались в запасе
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Нордшелланд - Ольборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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