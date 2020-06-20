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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Нордшелланд
Ольборг - Нордшелланд: обзор матча 20 июня 2020
Ольборг
20.06.2020, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
0 : 4
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ольборг
0
P. Kristensen
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
10
Миккель Ригор
ЦФ
4-3-4
2
Паллесен
5
3
Нильсен
2
Росс
25
Клиттен
8
Фоссум
33
10
Тенгстедт
25
Андерсен
9
ван Верт
13
Хансен
4-2-2-2
1
Виндаль
4
Хансен
18
Месик
5
23
8
Андерсен
10
Диоманде
20
Кудус
14
Дамсгор
20
Атанга
11
Садик
Остались в запасе
Ольборг
Нордшелланд
0
P. Kristensen
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Николай Ларсен
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
10
Миккель Ригор
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
0
P. Kristensen
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
Остались в запасе
1
Николай Ларсен
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
10
Миккель Ригор
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Ольборг - Нордшелланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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