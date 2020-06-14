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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Копенгаген
Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 14 июня 2020
Нордшелланд
14.06.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
66'
К. Сулемана
22'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
87'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
83'
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Бенгтссон
Замена
️️️️
М. Диоманде
80'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Тюхосен
80'
Замена
А. Франсис
️️️️
М. Кудус
80'
ГОЛ! 1:1!
К. Сулемана
Пас отдал
М. Дамсгор
66'
Желтая карточка
И. Месик
63'
61'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
П. Бьель
61'
Замена
М. Сантос
️️️️
М. Кауфманн
Замена
К. Сулемана
️️️️
И. Атанга
57'
Желтая карточка
М. Кудус
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Й. Стаге
Пас отдал
П. Бьель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
25
Клинтон Антви
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ларсен
2
Мумин
18
Месик
10
Диоманде
4
Хансен
17
Тюхосен
8
Андерсен
10
Ригор
14
Дамсгор
20
Кудус
20
Атанга
4-3-2-1
1
Юнссон
2
Варела
25
Нельссон
6
Бьелланд
19
Бенгтссон
6
Стаге
8
Фалк-Йенсен
6
Зека
16
Бьель
9
Дарами
29
Кауфманн
20
Кудус
17
Франсис
17
Франсис
20
Кудус
17
Тюхосен
33
Кристенсен
33
Кристенсен
17
Тюхосен
20
Атанга
7
Сулемана
7
Сулемана
20
Атанга
16
Бьель
16
Овьедо
16
Овьедо
16
Бьель
19
Бенгтссон
2
Бартолец
2
Бартолец
19
Бенгтссон
29
Кауфманн
27
Сантос
27
Сантос
29
Кауфманн
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
1
Петер Виндаль
ВР
25
Клинтон Антви
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
25
Клинтон Антви
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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