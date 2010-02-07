Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Валансьен
Марсель - Валансьен: обзор матча 07 февраля 2010
Марсель
07.02.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
5 : 1
Завершен
Валансьен
34'
Л. Гонсалес
43'
Брандао
53'
Б. Шейру
77'
М. Вальбуэна
90+1'
М. Ньянг
66'
К. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Валансьен
ГОЛ! 5:1!
М. Ньянг
Пас отдал
С. Диавара
+1
Замена
Ж. Саез
️️️️
Ж. Одель
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
А. Бангура
️️️️
Р. Гомис
ГОЛ! 4:1!
М. Вальбуэна
Пас отдал
В. Хилтон
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
М. Ньянг
️️️️
Брандао
Замена
Г. Данич
️️️️
Г. Пужоль
Замена
В. Хилтон
️️️️
Э. Сиссе
ГОЛ! 3:1!
К. Санчес
ГОЛ! 3:0!
Б. Шейру
ГОЛ! 2:0!
Брандао
Пас отдал
Л. Гонсалес
Желтая карточка
С. Тьене
Желтая карточка
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонсалес
Пас отдал
А. Бен Арфа
11'
Желтая карточка
Ж. Абардонадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
(К)
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Лучо Гонсалес
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
(К)
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
6
Реми Гомис
ОП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Фахид Бен Халфаллах
АП
2
Жоан Одель
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Дисменез
Марсель
1
Руди Риу
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
4-2-3-1
16
Андраде
0
Тайво
25
Мбиа
20
Диавара
21
Боннар
22
Сиссе
8
Шейру
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
27
Гонсалес
11
Брандао
4-1-2-1-2
30
Пеннето
25
Матер
4
Бишевац
3
Абардонадо
29
Тьене
6
Гомис
24
Коад
15
Санчес
8
Бен Халфаллах
28
Пужоль
2
Одель
22
Сиссе
4
Хилтон
4
Хилтон
22
Сиссе
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
11
Брандао
76
Ньянг
76
Ньянг
11
Брандао
28
Пужоль
28
Данич
28
Данич
28
Пужоль
2
Одель
21
Саез
21
Саез
2
Одель
6
Гомис
18
Бангура
18
Бангура
6
Гомис
Остались в запасе
Марсель
Валансьен
1
Руди Риу
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Габриэль Дисменез
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Габриэль Дисменез
Статистика матча Марсель - Валансьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Марсель
Валансьен
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+