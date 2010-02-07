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    Габриэль Дисменез

    Тренер
    Имя Габриэль
    Фамилия Дисменез
    Гражданство Франция
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валансьен 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.02.2010 Марсель 5 : 1 Валансьен
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