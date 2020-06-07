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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Динамо Мн
Белшина - Динамо Мн: обзор матча 07 июня 2020
Белшина
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Динамо Мн
5'
В. Климович
45+1'
D.
51'
M. Goropevsek
64'
К. Вергейчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белшина - Динамо Мн
77'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Е. Шикавка
73'
Замена
Д. Бородин
️️️️
В. Климович
64'
ГОЛ! 0:4!
К. Вергейчик
Желтая карточка
E. Kirisov
63'
Замена
N.
️️️️
С. Одеойибо
62'
59'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
D.
Замена
E. Kirisov
️️️️
N. Rochev
56'
51'
ГОЛ! 0:3!
M. Goropevsek
Пас отдал
К. Бручич
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
D.
Пас отдал
В. Климович
45'
Желтая карточка
A. Rios
23'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
R. Salimov
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Климович
Пас отдал
M. Goropevsek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
0
Danilo
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Белшина
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
28
Nivaldo
ЦФ
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-2-1-3
24
3
Одеойибо
69
88
27
Нечаев
7
Маляров
23
Соланович
0
0
17
Глебко
3-3-3-1
41
Плотников
0
23
0
3
Швецов
47
Козлов
2
Бручич
0
23
Олехнович
9
Шикавка
17
Климович
69
11
11
69
3
Одеойибо
28
28
3
Одеойибо
9
Шикавка
9
Билоног
9
Билоног
9
Шикавка
17
Климович
9
Бородин
9
Бородин
17
Климович
0
33
Вергейчик
33
Вергейчик
0
Остались в запасе
Белшина
Динамо Мн
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
0
D. Rekish
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
25
Константин Руденок
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
88
Marko Pavlovski
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
0
D. Rekish
ЦП
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
88
Marko Pavlovski
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Белшина - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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