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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Белшина
Неман - Белшина: обзор матча 10 апреля 2020
Неман
10.04.2020, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Белшина
42'
Г. Кадымян
59'
L. Kovel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Белшина
90'
+4
Желтая карточка
M. Grek
87'
Замена
D. Rekish
️️️️
E. Skoblikov
81'
Замена
К. Маляров
️️️️
L. Kovel
Замена
В. Жуковский
️️️️
З. Марушич
66'
59'
ГОЛ! 1:1!
L. Kovel
ГОЛ! 1:0!
Г. Кадымян
42'
Желтая карточка
D. Stojković
28'
Желтая карточка
А. Васильев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Белшина
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
0
E. Skoblikov
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
7
Павел Цеслюкевич
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Герман Барковский
ЦП
21
Anton Novik
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
3-2-3-3
28
21
Слабашевич
8
Кантария
78
Хвалько
4
Васильев
24
Якимов
28
Забелин
32
Марушич
88
Рассадкин
91
Дударь
92
Кадымян
3-2-3-2
3
Одеойибо
69
30
Башилов
32
Ясюкевич
88
0
20
Бордуков
23
Соланович
17
Глебко
0
32
Марушич
11
Жуковский
11
Жуковский
32
Марушич
0
7
Маляров
7
Маляров
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Неман
Белшина
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
7
Павел Цеслюкевич
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
24
Sergey Turanok
ВР
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Герман Барковский
ЦП
21
Anton Novik
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
7
Павел Цеслюкевич
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
24
Sergey Turanok
ВР
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
11
Герман Барковский
ЦП
21
Anton Novik
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Неман - Белшина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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