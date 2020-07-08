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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Антальяспор
Трабзонспор - Антальяспор: обзор матча 08 июля 2020
Трабзонспор
08.07.2020, среда, 18:30
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
15'
Х. Соса (П)
43'
Х. Соса (П)
9'
У. Акыйол (П)
66'
Y. Kurtulus
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Антальяспор
90'
+2
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Албайрак
85'
Желтая карточка
Э. Албайрак
Желтая карточка
Г. Кампи
83'
Замена
М. Хосейни
️️️️
Х. Тюркмен
80'
76'
Желтая карточка
У. Акыйол
71'
Замена
C.
️️️️
Д. Синик
66'
ГОЛ! 2:2!
Y. Kurtulus
Пас отдал
Н. Сангаре
Замена
Гильерме
️️️️
Б. Ндиайе
65'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
К. Экубан
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Соса
43'
24'
Желтая карточка
Амилтон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Соса
15'
14'
Желтая карточка
В. Сары
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Акыйол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
23
Амилтон
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
12
Гильерме
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
20
Chico
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
18
Yekta Kurtulus
ЦП
1
Yakup Mert Cakir
ЦФ
4-5-1
1
Чакир
27
Перейра
37
Кампи
57
Новак
4
Тюркмен
6
Пармак
33
Омюр
5
Ндиайе
81
Экубан
7
Соса
9
Серлот
3-2-3-2
25
Боффин
89
Сары
6
Албайрак
7
Балчи
30
Сангаре
30
Кудряшов
70
Синик
23
Амилтон
19
Акыйол
19
18
Мукаиру
4
Тюркмен
5
Хосейни
5
Хосейни
4
Тюркмен
5
Ндиайе
12
Гильерме
12
Гильерме
5
Ндиайе
81
Экубан
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
81
Экубан
70
Синик
20
20
70
Синик
6
Албайрак
54
Дурсун
54
Дурсун
6
Албайрак
Остались в запасе
Трабзонспор
Антальяспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
1
Yakup Mert Cakir
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
18
Yekta Kurtulus
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Остались в запасе
1
Yakup Mert Cakir
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
18
Yekta Kurtulus
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Трабзонспор - Антальяспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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