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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Газиантеп
Галатасарай - Газиантеп: обзор матча 21 июня 2020
Галатасарай
21.06.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Газиантеп
36'
Р. Фалькао
40'
Ю. Бельханда
66'
С. Фегули
17'
П. Джилободжи
78'
P. Twumasi
90+15'
А. Максим (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Газиантеп
90'
+15
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Максим
Желтая карточка
Э. Байрам
90'
+10
81'
Замена
K. Aktas
️️️️
Ж. Кана-Бийик
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
С. Фегули
81'
Замена
Д. Секидика
️️️️
Р. Фалькао
81'
Замена
М. Линнес
️️️️
Ф. Фильо Мариано
81'
78'
ГОЛ! 3:2!
P. Twumasi
Замена
S. Inan
️️️️
Ю. Бельханда
72'
68'
Замена
М. Демир
️️️️
J.
ГОЛ! 3:1!
С. Фегули
Пас отдал
М. Сараччи
66'
Желтая карточка
М. Сараччи
63'
62'
Замена
P. Twumasi
️️️️
Г. Вурал
62'
Замена
S. Diarra
️️️️
M. Erdem Ugurlu
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Э. Акбаба
60'
52'
Желтая карточка
К. Эзер
Желтая карточка
Ю. Бельханда
52'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
С. Фегули
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Джилободжи
Пас отдал
Г. Вурал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
18
Souleymane Diarra
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кочук
4
Сараччи
25
Мариано
6
Джалик
8
Фегули
99
Лемина
14
Сери
20
Бельханда
8
Акбаба
7
Оникуру
9
Фалькао
3-2-2-2
19
Гювенк
77
Джейлан
23
14
Тошка
3
Джилободжи
77
Вурал
6
44
Максим
80
Кайоде
10
Эзер
25
Мариано
25
Линнес
25
Линнес
25
Мариано
8
Акбаба
14
Антальялы
14
Антальялы
8
Акбаба
20
Бельханда
8
8
20
Бельханда
8
Фегули
10
Дурмаз
10
Дурмаз
8
Фегули
9
Фалькао
70
Секидика
70
Секидика
9
Фалькао
27
Кана-Бийик
5
5
27
Кана-Бийик
23
18
18
23
6
9
Демир
9
Демир
6
77
Вурал
21
21
77
Вурал
Остались в запасе
Галатасарай
Газиантеп
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Остались в запасе
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Галатасарай - Газиантеп
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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