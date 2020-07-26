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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 26 июля 2020
Базель
26.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 34 тур
4 : 4
Завершен
Лугано
7'
К. Адеми
10'
Ф. Фрай
67'
К. Адеми
90+4'
А. Кабрал
6'
З. Ловрич
41'
J.
45+1'
А. Кечкеш
79'
К. Лунгойи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лугано
ГОЛ! 4:4!
А. Кабрал
Пас отдал
С. Кампо
90'
+4
Желтая карточка
Т. Джака
90'
+1
90'
Желтая карточка
N. Baumann
90'
Замена
R. Selasi
️️️️
К. Лунгойи
81'
Желтая карточка
Д. Саббатини
79'
ГОЛ! 3:4!
К. Лунгойи
Пас отдал
Р. Джанга
77'
Замена
E. Yao
️️️️
J.
77'
Замена
Р. Мачек
️️️️
С. Гвидотти
Желтая карточка
С. Кампо
76'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Адеми
74'
Желтая карточка
Ф. Фрай
70'
ГОЛ! 3:3!
К. Адеми
Пас отдал
С. Кампо
67'
62'
Замена
Р. Джанга
️️️️
Ф. Холендер
56'
Желтая карточка
К. Лунгойи
Желтая карточка
О. Альдрете
53'
Замена
Р. Петретта
️️️️
Э. Джемерт
46'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Пулулу
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:3!
А. Кечкеш
Пас отдал
З. Ловрич
41'
ГОЛ! 2:2!
J.
Пас отдал
З. Ловрич
Желтая карточка
Э. Джемерт
38'
18'
Желтая карточка
С. Гвидотти
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фрай
Пас отдал
К. Адеми
10'
ГОЛ! 1:1!
К. Адеми
Пас отдал
В. Штокер
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
З. Ловрич
Пас отдал
С. Гвидотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Джордже Николич
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
18
Рауль Петретта
ЛЗ
38
Янник Маршан
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Лугано
1
David Da Costa
ВР
18
Eloge Yao
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
2
Joel Untersee
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
4-4-1-1
1
Николич
47
Исуфи
16
ван дер Верфф
5
Джемерт
15
Альдрете
34
Джака
14
Штокер
10
Кампо
20
Фрай
9
Пулулу
9
Адеми
3-1-4-2
33
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
Кечкеш
7
Холендер
4
Ловрич
14
Саббатини
34
Гвидотти
6
11
Лунгойи
3
5
Джемерт
18
Петретта
18
Петретта
5
Джемерт
9
Адеми
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Адеми
9
Пулулу
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Пулулу
34
Гвидотти
28
Мачек
28
Мачек
34
Гвидотти
11
Лунгойи
18
18
11
Лунгойи
3
18
18
3
7
Холендер
32
Джанга
32
Джанга
7
Холендер
Остались в запасе
Базель
Лугано
24
Тициан Туши
ЦФ
38
Янник Маршан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
2
Joel Untersee
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
24
Тициан Туши
ЦФ
38
Янник Маршан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
2
Joel Untersee
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Базель - Лугано
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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