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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Серветт
Тун - Серветт: обзор матча 22 июля 2020
Тун
22.07.2020, среда, 19:15
Швейцария. Суперлига, 33 тур
5 : 1
Завершен
Серветт
8'
N. Havenaar
32'
К. Каблан
50'
R. Munsy
56'
M. Castroman
71'
R. Munsy
52'
А. Шалк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Серветт
Желтая карточка
S. Glarner
77'
77'
Замена
Н. Хенчоз
️️️️
Н. Вуйоз
Замена
M. Breitenmoser
️️️️
M. Castroman
75'
Замена
S. Chihadeh
️️️️
R. Munsy
75'
ГОЛ! 5:1!
R. Munsy
Пас отдал
Г. Карлен
71'
Замена
Г. Карлен
️️️️
М. Тосетти
59'
Замена
Н. Хефти
️️️️
К. Каблан
59'
ГОЛ! 4:1!
M. Castroman
Пас отдал
Д. Саланович
56'
Замена
Д. Саланович
️️️️
Х. Банде
55'
53'
Желтая карточка
С. Руй
52'
ГОЛ! 3:1!
А. Шалк
Пас отдал
Г. Ондуа
ГОЛ! 3:0!
R. Munsy
Пас отдал
M. Castroman
50'
ГОЛ! 2:0!
К. Каблан
Пас отдал
М. Тосетти
32'
ГОЛ! 1:0!
N. Havenaar
Пас отдал
М. Тосетти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
31
Stefan Glarner
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
9
Ridge Munsy
ЦФ
12
Хассан Банде
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
20
Ниас Хефти
ЦЗ
13
Грегори Карлен
ЦП
15
Hiran Ahmed
ЦФ
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
3-5-2
91
Февр
31
22
Каблан
55
23
Тосетти
4
4
Хаслер
7
4
Стильхарт
12
Банде
9
3-4-2
32
Фрик
3
Вуйоз
32
Сотье
4
Руй
14
5
Ондуа
10
Кеспедес
9
Стеванович
20
8
Шалк
7
24
24
7
22
Каблан
20
Хефти
20
Хефти
22
Каблан
23
Тосетти
13
Карлен
13
Карлен
23
Тосетти
9
10
10
9
12
Банде
11
Саланович
11
Саланович
12
Банде
3
Вуйоз
26
Хенчоз
26
Хенчоз
3
Вуйоз
Остались в запасе
Тун
Серветт
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
Главный тренер
Джефф Сайбене
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
Остались в запасе
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Тун - Серветт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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