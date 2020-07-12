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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 12 июля 2020
Люцерн
12.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 3
Завершен
Лугано
62'
П. Шурпф
69'
F. Margiotta (П)
77'
П. Шурпф
15'
Н. Лаванчи
23'
З. Ловрич
47'
Ф. Холендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Лугано
84'
Замена
M. Čovilo
️️️️
R. Selasi
Желтая карточка
М. Шульц
82'
Замена
M. Marleku
️️️️
Ридер
82'
80'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Р. Джанга
Замена
С. Сидлер
️️️️
S. Grether
78'
77'
Желтая карточка
M. Maric
ГОЛ! 3:3!
П. Шурпф
77'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
F. Margiotta
69'
Замена
S. Aziz Binous
️️️️
И. Воца
67'
ГОЛ! 1:3!
П. Шурпф
Пас отдал
О. Какабадзе
62'
61'
Желтая карточка
D. Pavlović
58'
Замена
D. Pavlović
️️️️
J.
58'
Замена
A. Gerndt
️️️️
Ф. Холендер
Желтая карточка
Л. Эмини
54'
47'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Холендер
Пас отдал
З. Ловрич
Замена
П. Шурпф
️️️️
B. Eleke
46'
46'
Замена
E. Yao
️️️️
А. Кечкеш
39'
Желтая карточка
Д. Саббатини
23'
ГОЛ! 0:2!
З. Ловрич
Пас отдал
Ф. Холендер
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лаванчи
Пас отдал
Д. Саббатини
6'
Желтая карточка
А. Кечкеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Blessing Eleke
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
Лугано
1
David Da Costa
ВР
18
Eloge Yao
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
23
Daniel Pavlović
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
4-3-3
27
Мюллер
25
Какабадзе
23
Бюрки
17
5
Лукас
10
Шульц
10
Эмини
42
Воца
10
Ридер
19
10
4-1-2-3
33
14
Лаванчи
5
5
Кечкеш
5
Дапрела
7
Холендер
14
Саббатини
4
Ловрич
32
Джанга
18
3
10
Ридер
39
39
10
Ридер
42
Воца
73
73
42
Воца
17
24
Сидлер
24
Сидлер
17
10
11
Шурпф
11
Шурпф
10
3
23
23
3
5
Кечкеш
18
18
5
Кечкеш
18
6
6
18
7
Холендер
19
19
7
Холендер
32
Джанга
11
Лунгойи
11
Лунгойи
32
Джанга
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
20
David Mistrafovic
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
1
David Da Costa
ВР
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
20
David Mistrafovic
ЦП
Остались в запасе
1
David Da Costa
ВР
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Люцерн - Лугано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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