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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Алавес
Реал - Алавес: обзор матча 10 июля 2020
Реал
10.07.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
11'
К. Бензема (П)
50'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Алавес
Замена
Б. Диас
️️️️
Каземиро
90'
+4
83'
Желтая карточка
А. Махмуд
Замена
Иско
️️️️
Родриго
82'
Замена
Э. Азар
️️️️
К. Бензема
82'
Замена
Винисиус
️️️️
М. Асенсио
70'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
70'
69'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Хоселу
68'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Э. Мендес
55'
Замена
А. Махмуд
️️️️
Л. Фейса
55'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Лукас
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Бензема
50'
23'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Х. Наварро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бензема
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Алавес
13
Роберто
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
3
Милитао
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
11
Родриго
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
4-3-3
13
Роберто
23
Наварро
19
Эли
5
Лагвардия
3
Марин
7
Мендес
15
Фейса
6
Камараса
13
Хоселу
7
Лукас
7
Бурк
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Асенсио
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
5
Каземиро
21
Диас
21
Диас
5
Каземиро
11
Родриго
22
Иско
22
Иско
11
Родриго
9
Бензема
10
Азар
10
Азар
9
Бензема
7
Лукас
11
Риоха
11
Риоха
7
Лукас
7
Мендес
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Мендес
23
Наварро
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Наварро
13
Хоселу
11
Родригес
11
Родригес
13
Хоселу
15
Фейса
17
Махмуд
17
Махмуд
15
Фейса
Остались в запасе
Реал
Алавес
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Реал - Алавес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Альфредо ди Стефано
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