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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Витория Гимараеш
Портимоненси - Витория Гимараеш: обзор матча 04 июля 2020
Портимоненси
04.07.2020, суббота, 21:15
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
67'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Витория Гимараеш
88'
Замена
Давидсон
️️️️
А. Уаттара
88'
Замена
P. Henrique
️️️️
М. Эдвардс
Замена
R.
️️️️
J. Tavares
87'
85'
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
82'
Желтая карточка
А. Уаттара
Замена
Бету
️️️️
А. Боа Морте
76'
Замена
Б. Кошта
️️️️
R. Vaz Te
76'
Замена
J. MartÃnez
️️️️
В. Роша
76'
67'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дуарте
63'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Пепе
62'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
O. John
Желтая карточка
В. Роша
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Табата
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
24
Mikel Agu
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
88
Пепе
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
0
O. John
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
23
Бету
ЦФ
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
24
Victor García
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
93
Elias Abouchabaka
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-2-3-1-1
71
Гонда
4
5
Канде
4
Роша
36
Поссиньоло
6
12
10
Боа Морте
33
Фернандес
10
Табата
0
4-4-2
1
77
Сако
37
29
Анен
21
10
Эдвардс
88
Пепе
21
Андре Андре
24
7
Уаттара
0
0
28
Кошта
28
Кошта
0
12
5
5
12
10
Боа Морте
23
Бету
23
Бету
10
Боа Морте
4
Роша
15
15
4
Роша
10
Эдвардс
14
14
10
Эдвардс
7
Уаттара
11
Давидсон
11
Давидсон
7
Уаттара
88
Пепе
31
Поа
31
Поа
88
Пепе
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
0
19
Дуарте
19
Дуарте
0
Остались в запасе
Портимоненси
Витория Гимараеш
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
10
Рочинья
ЦФ
91
Джонатан
ВР
24
Victor García
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
Остались в запасе
10
Рочинья
ЦФ
91
Джонатан
ВР
24
Victor García
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Портимоненси - Витория Гимараеш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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