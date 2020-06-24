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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Мольде
Старт - Мольде: обзор матча 24 июня 2020
Старт
24.06.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 3
Завершен
Мольде
19'
М. Угланд
75'
M. Bringaker
45'
К. Хауген
90+6'
С. Грегерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Мольде
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
С. Грегерсен
90'
+4
Желтая карточка
Т. Кристенсен
87'
Желтая карточка
Э. Хестад
84'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
О. Брюнхильдсен
Замена
V. Bergan
️️️️
Й. Даланд
79'
ГОЛ! 2:1!
M. Bringaker
75'
Желтая карточка
E. Marković
73'
68'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
О. Омойджуанфо
Желтая карточка
С. Скалевик
67'
58'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эйкрем
58'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
К. Хауген
Замена
С. Скалевик
️️️️
Э. Вихне
57'
Замена
E. Marković
️️️️
E. Schulze
46'
Замена
M. Bringaker
️️️️
М. Угланд
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Хауген
Пас отдал
М. Эйкрем
Желтая карточка
K. Skaanes
43'
34'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 1:0!
М. Угланд
Пас отдал
Э. Сегберг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Старт
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
50
Fredrik Hansen
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
2-2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
23
Сегберг
32
Вихне
18
Угланд
11
Кабран
15
11
19
6
1
4-1-2-2-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
28
Хауген
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
32
Вихне
15
Скалевик
15
Скалевик
32
Вихне
2
Даланд
4
4
2
Даланд
11
15
15
11
18
Угланд
20
20
18
Угланд
10
Омойджуанфо
6
Эллингсен
6
Эллингсен
10
Омойджуанфо
23
Эйкрем
5
Хестад
5
Хестад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
28
Хауген
15
Кнутсон
15
Кнутсон
28
Хауген
Остались в запасе
Старт
Мольде
50
Fredrik Hansen
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
50
Fredrik Hansen
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
Остались в запасе
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Старт - Мольде
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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