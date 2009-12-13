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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 13 декабря 2009
ПСЖ
13.12.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Этьен
11'
П. Луйиндула
13'
С. Сессеньон
39'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
Желтая карточка
Ж. Клеман
Желтая карточка
С. Варро
Замена
К. Шантом
️️️️
П. Луйиндула
Замена
Илан
️️️️
Г. Бергессио
Замена
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Б. Сако
️️️️
К. Миральяс
Желтая карточка
К. Ландрен
Замена
Й. Откер
️️️️
М. Дабо
Замена
Л. Жюли
️️️️
М. Эрдинг
Желтая карточка
З. Камара
ГОЛ! 3:0!
М. Эрдинг
Желтая карточка
М. Дабо
ГОЛ! 2:0!
С. Сессеньон
13'
ГОЛ! 1:0!
П. Луйиндула
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
18
Лорис Арно
ЦФ
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
19
Бубакар Мансали
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Илан
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
3-2-3-2
30
Эдель
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
2
Сеара
11
Клеман
0
Макелеле
29
Сессеньон
88
Луйиндула
9
Эрдинг
3-3-1-3
40
Жано
35
Дабо
8
Н'Дав
27
Варро
8
Матюиди
8
Ландрен
6
Фернандес
10
Пайет
87
Миральяс
18
Бергессио
0
Дос Рейс
88
Луйиндула
8
Шантом
8
Шантом
88
Луйиндула
9
Эрдинг
0
Жюли
0
Жюли
9
Эрдинг
35
Дабо
17
Откер
17
Откер
35
Дабо
87
Миральяс
20
Сако
20
Сако
87
Миральяс
18
Бергессио
25
Илан
25
Илан
18
Бергессио
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
18
Лорис Арно
ЦФ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
19
Бубакар Мансали
ЦП
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
18
Лорис Арно
ЦФ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Остались в запасе
19
Бубакар Мансали
ЦП
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Парк де Пренс
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