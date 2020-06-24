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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Кристиансунд
Хаугесунд - Кристиансунд: обзор матча 24 июня 2020
Хаугесунд
24.06.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 2
Завершен
Кристиансунд
48'
A. Ballegaard Ammitzboll
70'
Н. Сандберг
23'
A. Askar
73'
К. Психе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Кристиансунд
78'
Замена
Б. Сермо
️️️️
A. Hopmark
Желтая карточка
J. Vaage Nilsen
76'
73'
ГОЛ! 2:2!
К. Психе
Пас отдал
К. Асбак
ГОЛ! 2:1!
Н. Сандберг
Пас отдал
М. Деслер
70'
70'
Замена
️️️️
A. Askar
69'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
О. Скарсем
69'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
E. Sivertsen
56'
Замена
С. Серли
️️️️
Ф. Мумбанья
52'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
ГОЛ! 1:1!
A. Ballegaard Ammitzboll
Пас отдал
Н. Сандберг
48'
46'
Желтая карточка
К. Психе
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
B. Kantie Karamoko
38'
36'
Желтая карточка
E. Sivertsen
23'
ГОЛ! 0:1!
A. Askar
Пас отдал
A. Coly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
4
Ivar Furu
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
3-1-2-5
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
16
Лейте
99
Вельде
23
Сандберг
12
12
38
9
Каллман
3
3-2-2-1-3
28
Психе
5
15
19
3
Асбак
77
Скарсем
6
13
Бай
77
29
Мумбанья
24
3
6
6
3
6
5
Сермо
5
Сермо
6
77
Скарсем
10
Каллудра
10
Каллудра
77
Скарсем
29
Мумбанья
10
Серли
10
Серли
29
Мумбанья
15
15
Кастрати
15
Кастрати
15
Остались в запасе
Хаугесунд
Кристиансунд
32
Frank Stople
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Александер Столас
ЛЗ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
4
Ivar Furu
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
32
Frank Stople
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Александер Столас
ЛЗ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
Остались в запасе
4
Ivar Furu
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Хаугесунд - Кристиансунд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
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2018.02.20 19:50
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