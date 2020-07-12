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Дженоа - СПАЛ

12.07.2020, Воскресенье, 18:15 мск Италия. Серия А, 32 тур Дженоа - СПАЛ
Италия. Серия А (2019/2020)
13 тур
25 ноября, понедельник 22:45 СПАЛ 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 16:00 СПАЛ 1:1 Дженоа
15 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Дженоа 1:1 СПАЛ
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 16:00 Дженоа 1:1 СПАЛ
11 тур
29 октября, воскресенье 17:00 СПАЛ 1:0 Дженоа
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