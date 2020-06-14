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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 14 июня 2020
Шальке-04
14.06.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Байер
51'
Д. Калиджиури (П)
81'
Х. Миранда (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Н. Буджеллаб
88'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Д. Калиджиури
88'
85'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Миранда
74'
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Демирбай
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Кутуджу
73'
70'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Н. Амири
70'
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Хаверц
Желтая карточка
У. МакКенни
61'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
60'
59'
Желтая карточка
Л. Аларио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Калиджиури
51'
Желтая карточка
Х. Миранда
35'
Желтая карточка
О. Кабак
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Адриан Станилевич
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-4-1-1
1
Нюбель
5
Очипка
5
Кабак
3
Кенни
33
Миранда
18
Шепф
29
МакКенни
10
Буджеллаб
70
Боздоган
20
Калиджиури
23
Кутуджу
4-3-1-2
1
Градецки
8
Вайзер
12
Тапсоба
5
Бендер
18
Венделл
10
Амири
26
Демирбай
20
Арангис
19
Диаби
29
Хаверц
27
Аларио
10
Буджеллаб
22
Мерджан
22
Мерджан
10
Буджеллаб
20
Калиджиури
6
Хофманн
6
Хофманн
20
Калиджиури
23
Кутуджу
11
Грегоритч
11
Грегоритч
23
Кутуджу
10
Амири
24
Синкгравен
24
Синкгравен
10
Амири
26
Демирбай
10
Паулиньо
10
Паулиньо
26
Демирбай
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
29
Хаверц
31
Фолланд
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
7
Флориан Вирц
АП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Остались в запасе
7
Флориан Вирц
АП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Шальке-04 - Байер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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