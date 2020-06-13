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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 13 июня 2020
Герта
13.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Айнтрахт
24'
К. Пентек
51'
Б. Дост
62'
А. Силва
68'
Э. Н'Дика
86'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
87'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Соу
87'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Д. Да Коста
86'
ГОЛ! 1:4!
А. Силва
Пас отдал
Ш. Илсанкер
83'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
79'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Кор
Желтая карточка
М. Платтенхардт
76'
75'
Желтая карточка
Ф. Костич
Замена
М. Кунья
️️️️
К. Пентек
75'
75'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Б. Дост
68'
ГОЛ! 1:3!
Э. Н'Дика
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Силва
Пас отдал
Д. Камада
Замена
А. Эссвайн
️️️️
А. Майер
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Пас отдал
А. Силва
46'
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Торро
Замена
Н. Штарк
️️️️
В. Ибишевич
46'
Красная карточка
Д. Боята
45'
+1
Замена
Л. Самарджич
️️️️
П. Скьельбред
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
24'
Желтая карточка
Д. Боята
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
97
Джибриль Соу
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
4-2-2-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
28
Боята
33
Торунарига
22
Пекарик
10
Майер
8
Груйич
5
Скьельбред
16
Дарида
11
Ибишевич
9
Пентек
4-1-1-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
26
Н'Дика
19
Абрахам
20
Хасебе
6
Торро
31
Кор
18
Камада
18
Костич
97
Соу
12
Дост
5
Скьельбред
10
Самарджич
10
Самарджич
5
Скьельбред
11
Ибишевич
4
Штарк
4
Штарк
11
Ибишевич
10
Майер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
10
Майер
9
Пентек
10
Кунья
10
Кунья
9
Пентек
21
Да Коста
22
Чендлер
22
Чендлер
21
Да Коста
31
Кор
31
Илсанкер
31
Илсанкер
31
Кор
12
Дост
18
Де Гузман
18
Де Гузман
12
Дост
97
Соу
8
Гачинович
8
Гачинович
97
Соу
6
Торро
19
Силва
19
Силва
6
Торро
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Герта - Айнтрахт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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