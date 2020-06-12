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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 12 июня 2020
Хоффенхайм
12.06.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
9'
Д. Ольмо
11'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Замена
К. Акпогума
️️️️
Д. Гайгер
81'
78'
Замена
А. Айдара
️️️️
Д. Ольмо
78'
Замена
И. Конате
️️️️
М. Забитцер
75'
Желтая карточка
К. Нкунку
68'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
68'
Замена
А. Лукман
️️️️
П. Шик
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
К. Баумгартнер
68'
62'
Замена
К. Нкунку
️️️️
К. Лаймер
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Даббур
61'
Замена
Р. Сков
️️️️
С. Цубер
46'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Д. Самассеку
46'
Желтая карточка
С. Цубер
33'
26'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ольмо
Пас отдал
М. Забитцер
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
Н. Мукиэле
Желтая карточка
Д. Самассеку
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
13
Себастьян Руди
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Бауманн
13
Руди
4
Пош
4
Бичакчич
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
7
Цубер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Даббур
4-3-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
20
Забитцер
44
Кампль
27
Лаймер
20
Ольмо
14
Шик
11
Вернер
9
Даббур
9
Бебу
9
Бебу
9
Даббур
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
7
Цубер
24
Сков
24
Сков
7
Цубер
18
Гайгер
25
Акпогума
25
Акпогума
18
Гайгер
18
Самассеку
27
Крамарич
27
Крамарич
18
Самассеку
27
Лаймер
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Лаймер
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
14
Шик
11
Лукман
11
Лукман
14
Шик
20
Забитцер
16
Конате
16
Конате
20
Забитцер
20
Ольмо
21
Айдара
21
Айдара
20
Ольмо
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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