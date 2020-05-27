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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Герта
РБ Лейпциг - Герта: обзор матча 27 мая 2020
РБ Лейпциг
27.05.2020, среда, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Герта
24'
Л. Клостерманн
68'
П. Шик
9'
М. Груйич
82'
К. Пентек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Герта
90'
+4
Желтая карточка
М. Кунья
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Пентек
Замена
В. Орбан
️️️️
П. Шик
79'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Т. Вернер
79'
78'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
В. Ибишевич
77'
Замена
А. Майер
️️️️
П. Скьельбред
71'
Замена
К. Пентек
️️️️
В. Дарида
71'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Лукебакио
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
К. Лаймер
68'
Замена
Анхелиньо
️️️️
К. Нкунку
66'
Вторая желтая
М. Хальстенберг
63'
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Ольмо
58'
57'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Желтая карточка
М. Хальстенберг
45'
+4
42'
Желтая карточка
П. Пекарик
ГОЛ! 1:1!
Л. Клостерманн
Пас отдал
К. Нкунку
24'
11'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Платтенхардт
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Груйич
Пас отдал
М. Платтенхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
27
Конрад Лаймер
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Матеус Кунья
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-2-1-3
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
27
Лаймер
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
11
Вернер
14
Шик
28
Нкунку
4-1-3-1-1
22
Ярстейн
22
Пекарик
28
Боята
33
Торунарига
21
Платтенхардт
8
Груйич
10
Кунья
16
Дарида
5
Скьельбред
14
Лукебакио
11
Ибишевич
11
Вернер
17
Вольф
17
Вольф
11
Вернер
20
Ольмо
11
Лукман
11
Лукман
20
Ольмо
28
Нкунку
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
28
Нкунку
14
Шик
4
Орбан
4
Орбан
14
Шик
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
14
Лукебакио
24
Дилросун
24
Дилросун
14
Лукебакио
5
Скьельбред
10
Майер
10
Майер
5
Скьельбред
11
Ибишевич
24
Нганкам
24
Нганкам
11
Ибишевич
16
Дарида
9
Пентек
9
Пентек
16
Дарида
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Герта
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
10
Лазар Самарджич
АП
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
10
Лазар Самарджич
АП
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча РБ Лейпциг - Герта
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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