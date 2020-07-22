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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Барнсли
Брентфорд - Барнсли: обзор матча 22 июля 2020
Брентфорд
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
73'
Д. Да Силва
41'
К. Стайлс
90+1'
К. Одуор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Барнсли
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Одуор
Пас отдал
P. Schmidt
89'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Лудевиг
87'
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Чаплин
86'
Замена
К. Одуор
️️️️
М. Ритцмайер
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Б. Мбемо
86'
Желтая карточка
П. Янссон
85'
Желтая карточка
К. Нергор
79'
75'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Силва
73'
Замена
С. Каньос
️️️️
Э. Маркондес
70'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Э. Пайннок
70'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Р. Генри
60'
56'
Замена
E. Simoes
️️️️
Л. Томас
55'
Желтая карточка
Д. Уильямс
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Стайлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
14
Мэтти Вулф
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
10
Маркондес
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
4-4-2
1
Уолтон
29
Лудевиг
21
Соллбауэр
5
Андерсен
28
Уильямс
8
Ритцмайер
20
Моуатт
16
Томас
4
Стайлс
8
Чаплин
18
Браун
2
Пайннок
24
Фосу
24
Фосу
2
Пайннок
10
Маркондес
7
Каньос
7
Каньос
10
Маркондес
3
Генри
8
Йенсен
8
Йенсен
3
Генри
19
Мбемо
26
Баптист
26
Баптист
19
Мбемо
8
Ритцмайер
29
Одуор
29
Одуор
8
Ритцмайер
29
Лудевиг
19
19
29
Лудевиг
8
Чаплин
12
Вудроу
12
Вудроу
8
Чаплин
16
Томас
28
28
16
Томас
Остались в запасе
Брентфорд
Барнсли
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
14
Мэтти Вулф
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
14
Мэтти Вулф
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Брентфорд - Барнсли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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