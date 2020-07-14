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Вест Бромвич - Фулхэм

14.07.2020, Вторник, 19:00 мск Англия. Чемпионшип, 44 тур Вест Бромвич - Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
7 тур
14 сентября, суббота 14:30 Фулхэм 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 19:00 Вест Бромвич 1:1 Фулхэм
4 тур
14 сентября, суббота 18:00 Фулхэм 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
1 января, вторник 16:45 Вест Бромвич 1:2 Фулхэм
4 тур
15 сентября, суббота 18:00 Фулхэм 3:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 февраля, среда 23:59 Фулхэм 1:1 Вест Бромвич
6 тур
24 сентября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
4 января, вторник 23:00 Фулхэм 3:0 Вест Бромвич
9 тур
23 октября, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Фулхэм
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