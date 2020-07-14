Вест Бромвич - Фулхэм

|7 тур
|14 сентября, суббота
|14:30
|Фулхэм
|1:1
|Вест Бромвич
|7 тур
|14 сентября, суббота
|14:30
|Фулхэм
|1:1
|Вест Бромвич
|27 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Фулхэм
|4 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|1:1
|Вест Бромвич
|21 тур
|1 января, вторник
|16:45
|Вест Бромвич
|1:2
|Фулхэм
|4 тур
|15 сентября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|3:0
|Вест Бромвич
|23 тур
|1 февраля, среда
|23:59
|Фулхэм
|1:1
|Вест Бромвич
|6 тур
|24 сентября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Фулхэм
|22 тур
|4 января, вторник
|23:00
|Фулхэм
|3:0
|Вест Бромвич
|9 тур
|23 октября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:1
|Фулхэм
|26 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:30
|Фулхэм
|2:0
|Вест Бромвич
|7 тур
|4 октября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Фулхэм