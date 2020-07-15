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Ноттингем Форест - Суонси

15.07.2020, Среда, 20:00 мск Англия. Чемпионшип Ноттингем Форест - Суонси
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
7 тур
14 сентября, суббота 17:00 Суонси 0:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
39 тур
30 марта, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:1 Суонси
7 тур
15 сентября, суббота 17:00 Суонси 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 16 мая, понедельник 22:45 Суонси 3:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 мая, четверг 22:45 Ноттингем Форест 0:0 Суонси
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
38 тур
19 марта, суббота 18:00 Суонси 3:2 Ноттингем Форест
8 тур
25 сентября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:1 Суонси
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
35 тур
6 марта, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Суонси
21 тур
12 декабря, суббота 18:00 Суонси 0:1 Ноттингем Форест
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