Ноттингем Форест - Суонси

|7 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Суонси
|0:1
|Ноттингем Форест
|7 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Суонси
|0:1
|Ноттингем Форест
|39 тур
|30 марта, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:1
|Суонси
|7 тур
|15 сентября, суббота
|17:00
|Суонси
|0:0
|Ноттингем Форест
|Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч
|16 мая, понедельник
|22:45
|Суонси
|3:1
|Ноттингем Форест
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|12 мая, четверг
|22:45
|Ноттингем Форест
|0:0
|Суонси
|38 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Суонси
|3:2
|Ноттингем Форест
|8 тур
|25 сентября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|3:1
|Суонси
|35 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Суонси
|21 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Суонси
|0:1
|Ноттингем Форест