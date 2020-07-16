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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Барнсли
Лидс - Барнсли: обзор матча 16 июля 2020
Лидс
16.07.2020, четверг, 19:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
28'
М. Соллбауэр (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Барнсли
90'
+4
Желтая карточка
М. Соллбауэр
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
П. Эрнандес
90'
+3
Желтая карточка
П. Эрнандес
90'
+2
84'
Замена
К. Одуор
️️️️
Д. Уильямс
78'
Замена
P. Schmidt
️️️️
Д. Браун
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Э. Кошта
49'
46'
Замена
Л. Томас
️️️️
А. Хальме
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Т. Робертс
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Соллбауэр
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
14
Мэтти Вулф
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Мелье
28
Берарди
6
Купер
4
Уайт
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
45
Бэмфорд
3-2-2-3
1
Уолтон
21
Соллбауэр
5
Андерсен
6
Хальме
28
Уильямс
29
Лудевиг
4
Стайлс
20
Моуатт
8
Чаплин
18
Браун
12
Вудроу
11
Кошта
7
Алиоски
7
Алиоски
11
Кошта
Эрнандес
16
Шеклтон
16
Шеклтон
Эрнандес
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Робертс
28
Уильямс
29
Одуор
29
Одуор
28
Уильямс
6
Хальме
16
Томас
16
Томас
6
Хальме
18
Браун
19
19
18
Браун
Остались в запасе
Лидс
Барнсли
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
14
Мэтти Вулф
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
Остались в запасе
14
Мэтти Вулф
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Лидс - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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