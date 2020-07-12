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Сток Сити - Бирмингем Сити

12.07.2020, Воскресенье, 15:30 мск Англия. Чемпионшип, 43 тур Сток Сити - Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
6 тур
31 августа, суббота 17:00 Бирмингем Сити 2:1 Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
24 тур
26 декабря, среда 18:00 Бирмингем Сити 2:0 Сток Сити
13 тур
20 октября, суббота 17:00 Сток Сити 0:1 Бирмингем Сити
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Бирмингем Сити 4:4
(2:4)п		 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
12 февраля, суббота 18:00 Бирмингем Сити 1:0 Сток Сити
12 тур
9 ноября, вторник 22:45 Сток Сити 3:2 Бирмингем Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 18:00 Сток Сити 0:1 Бирмингем Сити
3 тур
22 августа, суббота 18:00 Бирмингем Сити 0:0 Сток Сити
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