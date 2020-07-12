Сток Сити - Бирмингем Сити

|6 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Сток Сити
|6 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Сток Сити
|24 тур
|26 декабря, среда
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:0
|Сток Сити
|13 тур
|20 октября, суббота
|17:00
|Сток Сити
|0:1
|Бирмингем Сити
|4 раунд
|29 октября, вторник
|23:45
|Бирмингем Сити
|4:4
(2:4)п
|Сток Сити
|27 тур
|12 февраля, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|1:0
|Сток Сити
|12 тур
|9 ноября, вторник
|22:45
|Сток Сити
|3:2
|Бирмингем Сити
|20 тур
|28 декабря, понедельник
|18:00
|Сток Сити
|0:1
|Бирмингем Сити
|3 тур
|22 августа, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|0:0
|Сток Сити