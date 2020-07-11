Престон - Ноттингем Форест

|6 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Престон
|6 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Престон
|33 тур
|16 февраля, суббота
|18:00
|Престон
|0:0
|Ноттингем Форест
|21 тур
|8 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Престон
|29 тур
|30 января, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|0:3
|Престон
|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Престон
|1:1
|Ноттингем Форест
|39 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Престон
|1:1
|Ноттингем Форест
|21 тур
|14 декабря, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Престон
|36 тур
|8 марта, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|1:0
|Престон
|15 тур
|3 ноября, вторник
|22:45
|Престон
|1:0
|Ноттингем Форест
|4 раунд
повторный матч
|5 февраля, среда
|23:45
|Престон
|0:2
|Ноттингем Форест
|4 раунд
|24 января, пятница
|23:59
|Ноттингем Форест
|0:0
|Престон
|33 тур
|22 февраля, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:2
|Престон
|6 тур
|14 сентября, вторник
|22:45
|Престон
|1:2
|Ноттингем Форест
|1/32 финала
|8 января, суббота
|18:00
|Престон
|1:2
|Ноттингем Форест
|36 тур
|13 марта, суббота
|18:00
|Престон
|3:2
|Ноттингем Форест
|22 тур
|19 декабря, суббота
|20:20
|Ноттингем Форест
|3:0
|Престон