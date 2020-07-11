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Престон - Ноттингем Форест

11.07.2020, Суббота, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 43 тур Престон - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
6 тур
31 августа, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:1 Престон
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
33 тур
16 февраля, суббота 18:00 Престон 0:0 Ноттингем Форест
21 тур
8 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:1 Престон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
29 тур
30 января, вторник 22:45 Ноттингем Форест 0:3 Престон
23 тур
23 декабря, суббота 18:00 Престон 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
39 тур
1 апреля, суббота 17:00 Престон 1:1 Ноттингем Форест
21 тур
14 декабря, среда 22:45 Ноттингем Форест 1:1 Престон
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
36 тур
8 марта, вторник 22:45 Ноттингем Форест 1:0 Престон
15 тур
3 ноября, вторник 22:45 Престон 1:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
повторный матч		 5 февраля, среда 23:45 Престон 0:2 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
24 января, пятница 23:59 Ноттингем Форест 0:0 Престон
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
33 тур
22 февраля, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:2 Престон
6 тур
14 сентября, вторник 22:45 Престон 1:2 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 18:00 Престон 1:2 Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
36 тур
13 марта, суббота 18:00 Престон 3:2 Ноттингем Форест
22 тур
19 декабря, суббота 20:20 Ноттингем Форест 3:0 Престон
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