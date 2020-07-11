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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Миллуолл
Халл Сити - Миллуолл: обзор матча 11 июля 2020
Халл Сити
11.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
2'
Р. Леонард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Миллуолл
90'
+1
Замена
B. Thompson
️️️️
Т. Брэдшоу
90'
+1
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Уоллес
83'
Замена
М. Уоллес
️️️️
Ш. Фергюсон
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
A. MacDonald
80'
66'
Замена
J. Skalák
️️️️
М. Беннетт
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Т. Ивс
61'
Замена
D. Batty
️️️️
K. Stewart
61'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
45'
+1
Желтая карточка
K. Stewart
40'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леонард
Пас отдал
Д. Купер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
18
Daniel Batty
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
4-5-1
25
Лонг
2
32
Бурк
30
20
Элдер
22
Лопеш
12
10
Хонимэн
11
Боулер
6
39
Ивс
3-4-3
33
Биалковски
15
5
Купер
4
Хатчинсон
18
Вудс
3
Фергюсон
17
Уоллес
16
Митчелл
10
Беннетт
18
Леонард
9
Брэдшоу
2
17
Тафазолли
17
Тафазолли
2
6
18
18
6
39
Ивс
9
Магеннис
9
Магеннис
39
Ивс
3
Фергюсон
3
Уоллес
3
Уоллес
3
Фергюсон
10
Беннетт
9
9
10
Беннетт
17
Уоллес
8
Смит
8
Смит
17
Уоллес
9
Брэдшоу
8
8
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Халл Сити
Миллуолл
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
15
Hayden Muller
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
James Scott
ЦФ
Остались в запасе
15
Hayden Muller
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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