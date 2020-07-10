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Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун

10.07.2020, Пятница, 20:00 мск Англия. Чемпионшип, 43 тур Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
6 тур
31 августа, суббота 17:00 Лутон Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун
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