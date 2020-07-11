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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Брентфорд
Дерби Каунти - Брентфорд: обзор матча 11 июля 2020
Дерби Каунти
11.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
29'
Д. Найт
3'
О. Уоткинс
49'
С. Бенрахма
64'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Брентфорд
90'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Р. Генри
81'
Замена
Х. Валенсия
️️️️
Б. Мбемо
81'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Г. Шинни
️️️️
М. Берд
81'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Сибли
81'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. Найт
80'
70'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
69'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Д. Да Силва
64'
ГОЛ! 1:3!
С. Бенрахма
Пас отдал
Э. Маркондес
Желтая карточка
Д. Найт
62'
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Бенрахма
Пас отдал
Э. Маркондес
ГОЛ! 1:1!
Д. Найт
Пас отдал
W. Rooney
29'
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-2-3-1-1
29
Хамер
12
Эванс
5
Кларк
9
3
Лоу
2
Богль
18
Берд
12
Найт
32
Сибли
10
Лоуренс
18
Мартин
4-3-1-2
1
Райя
2
Расмуссен
2
Пайннок
18
Янссон
3
Генри
10
Да Силва
23
Нергор
10
Маркондес
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
18
Берд
4
Шинни
4
Шинни
18
Берд
12
Найт
8
Джозефзун
8
Джозефзун
12
Найт
32
Сибли
7
Уиттакер
7
Уиттакер
32
Сибли
10
Бенрахма
24
Фосу
24
Фосу
10
Бенрахма
19
Мбемо
16
Валенсия
16
Валенсия
19
Мбемо
3
Генри
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
8
Замбурек
8
Замбурек
10
Да Силва
Остались в запасе
Дерби Каунти
Брентфорд
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Дерби Каунти - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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